بدء التحقيق في انقلاب ميكروباص على طريق القصير

شهدت منطقة جنوب البحر الأحمر، صباح اليوم الإثنين، بدء الأجهزة المختصة تحقيقاتها في حادث انقلاب ميكروباص أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة، على طريق القصير مرسى علم. وقد اتخذت النيابة العامة قراراً بانتداب خبراء المرور للقيام بمعاينة السيارة وإعداد تقرير فني حول حالتها، بالإضافة إلى استجواب السائق والمصابين وطلب تحريات الشرطة.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة القصير بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية برفع الميكروباص الذي تعرض للحادث عن إحدى حارات الطريق، بهدف تسهيل حركة المرور وتجنب المزيد من الازدحام.

وأُصيب 9 أشخاص في الحادث، بينما لقى شخص مصرعه، حيث انقلبت السيارة في الساعات الأولى من صباح الإثنين على طريق القصير مرسى علم، مما دفع بالسلطات المحلية إلى إرسال 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر البلاغ، توجهت إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة وبدء التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث المأساوي.

تمت إعداد المحضر اللازم للواقعة، وتم نقل جثة الضحية إلى مشرحة مستشفى القصير المركزي، فيما لا يزال التحقيق جارياً لتحديد تفاصيل الحادث وملابساته بشكل دقيق.