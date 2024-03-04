أخبار كاذبة.. نتنياهو ينفي تقارير بشأن رفض بايدن التحدث معه

نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأميركي جو بايدن رفض التحدث مع بنيامين نتنياهو بعد كارثة شاحنات المساعدات في شمال قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال: التقرير الذي يفيد بأن الرئيس بايدن رفض التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو هو خبر كاذب".

وأضاف: مكتب رئيس الوزراء لم يطلب إجراء محادثة مع الرئيس بعد الحادث، والأمريكيون، الذين لم يتهموا إسرائيل بالحادث على أي حال، لم يطلبوا إجراء محادثة مع رئيس الوزراء".

في الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقة بين الاثنين صعودا وهبوطا، خاصة في ضوء حقيقة أن نتنياهو منع مرارا وتكرارا محاولات إجراء محادثات حول إقامة دولة فلسطينية وعدم التوصل إلى اتفاق بشأنها بجانب زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.