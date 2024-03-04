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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: بنت الريف مبادرة جديدة في 16 محافظة لتنمية مهارات المرأة القروية

صدى البلد

أطلق مركز البحوث الزراعية  بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة مبادرة تنموية تستهدف المرأة الريفية فى عدد (١٦) محافظة من محافظات الجمهورية بعنوان بنت الريف.


تأتى هذه المبادرة للنهوض بالمرأة الريفية في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .


وقال د. ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية
المبادرة تشمل محافظات الأقصر ،وقنا ،وسوهاج ،وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف،  والفيوم، والجيزة،والقليوبية،والغربية، والشرقية،  والدقهلية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية.


وتهدف المبادرة إلى تمكين المرأة وتعزيز قدراتها من خلال تنمية معارفها  ومهاراتها بمجالات الثقافة السكانية والوعى البيئى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها والأمن الغذائى وتأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر لتعزيز دورها كعنصر فاعل فى المجتمع الريفي ودعمها لتحقيق حياة كريمة ومستدامة لها ولأسرتها .


وأضاف "الحيمرى" أن المبادرة تتكون من (3) مراحل، المرحلة الأولى تتعلق بالثقافة السكانية، والمرحلة الثانية تتعلق بتحسين الوعى البيئى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها، والمرحلة الثالثة متعلقة بتمكين المرأة الريفية من خلال تنمية معارفها ومهاراتها في تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،  والإستغلال الأمثل للموارد المحلية المتاحة.
وقد إشتملت المرحلة الأولى على اربعة محاور رئيسية تم تنفيذها على مدار ٤ أسابيع متتالية :


المحور الاول : الثقة بالنفس وتنمية مهارات التواصل من خلال تحسين مستوى الوعى الذاتى والثقة بالنفس والتشجيع على إكتشاف القدرات والمواهب الشخصية وتنميتها وإدارة العلاقات بشكل فعال .
المحور الثانى : أساسيات التغذية السليمة لصحة الأسرة والأنماط الغذائية الصحيحة أثناء فترة الحمل ، وتنمية المعارف حول مبادئ التغذية الصحيحة، والغذاء المتوازن، ودعم المرأة الريفية بأفكار ووجبات غذائية صحية ومتوازنة وسهلة التحضير.


المحور الثالث: " الصحة الانجابية " واستهدف تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية علي المستوي الصحى والإنجابى من خلال نشر الوعى بأهمية الرعاية الطبية الدورية قبل الحمل  وخلاله وبعد الولادة وتوعية الريفيات بطرق ووسائل تنظيم الأسرة  وتصحيح المفاهيم الخاطئة حولها.  إضافة إلى التوعية بالمشكلة السكانية وأبعادها، والسن المناسب للزواج،  وتم الإستعانة بأعضاء من المؤسسات الصحية في هذه المحافظات لتنفيذ هذا المحور.


المحور الخامس: "التنشئة الاجتماعية وتدعيم العلاقات الأسرية"، واستهدف تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية علي المستوي الأسرى من خلال التأكيد على أهمية بناء العلاقات الأسرية القوية في تنمية شخصية الطفل وتحقيق التكامل الإجتماعي وكيفية العمل علي تدعيم العلاقات الأسرية.


بلغ عدد المستفيدات في هذه المرحلة نحو 400 سيدة وفتاة من المحافظات المعنية وقد تم تنفيذ أنشطة هذه المرحلة من خلال تشكيل فريق عمل مكون من الدكتورة شرين واكد منسق تنفيذى،  والدكتورة حنان مكرم منسق فنى، وعدد(16) منسقة على المستوي المحلى بواقع منسقة لكل محافظة، بالإضافة إلى عدد (50) من الباحثات المتخصصات من معاهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية،  وتكنولوجيا الأغذية،  والإقتصاد الزراعى،  بالإضافة إلى الإستعانة بعدد من الطبيبات بالوحدات الصحيةو الرائدات الريفيات ومسؤلى التنمية الريفية بمديريات الزراعة، وتستمر فعاليات هذه المبادرة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمرحلتين الثانية والثالثة.

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