ندوة حول التغيرات المناخية بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة

نظم مجمع إعلام الغردقة اليوم ندوة تحت عنوان التغيرات المناخية وتداعيات المنظومة البيئية بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة .

حاضر فى الندوة الدكتور إبراهيم يوسف مدير إدارة الإعلام بجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر .

وتناولت الندوة ملف التغيرات المناخية وأسبابها ودور الفرد للحد من آثار التغيرات المناخية بالإضافة إلى دور المشروعات القومية فى تقليص آثارها .

وأقيم على هامش الندوة حملة تشجير بفرع الجامعة بالغردقة بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

حضر الندوة عدد من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس .

الجدير بالذكر أن هذه الندوة جاءت مع انطلاق الأسبوع البيئى للجامعة بالغردقة.