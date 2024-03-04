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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة حول التغيرات المناخية بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظم مجمع إعلام الغردقة اليوم ندوة تحت عنوان  التغيرات المناخية وتداعيات المنظومة البيئية  بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة .

حاضر فى الندوة الدكتور إبراهيم يوسف مدير إدارة الإعلام بجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر .

وتناولت الندوة ملف التغيرات المناخية وأسبابها ودور الفرد للحد من آثار التغيرات المناخية بالإضافة إلى دور المشروعات القومية فى تقليص آثارها .

وأقيم على هامش الندوة حملة تشجير بفرع الجامعة بالغردقة بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

حضر الندوة عدد من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس .

الجدير بالذكر أن هذه الندوة جاءت مع انطلاق الأسبوع البيئى للجامعة بالغردقة.

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