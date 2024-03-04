ندوة حول التغيرات المناخية بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة

نظم مجمع إعلام الغردقة اليوم ندوة تحت عنوان التغيرات المناخية وتداعيات المنظومة البيئية بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة .
حاضر فى الندوة الدكتور إبراهيم يوسف مدير إدارة الإعلام بجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر .
وتناولت الندوة ملف التغيرات المناخية وأسبابها ودور الفرد للحد من آثار التغيرات المناخية بالإضافة إلى دور المشروعات القومية فى تقليص آثارها .
وأقيم على هامش الندوة حملة تشجير بفرع الجامعة بالغردقة بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .
حضر الندوة عدد من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس .
الجدير بالذكر أن هذه الندوة جاءت مع انطلاق الأسبوع البيئى للجامعة بالغردقة.