مسؤول بالجهاد: هدف المحادثات صفقة تهدئة وليس إنهاء الحرب

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل فشلت في سحق المقاومة الفلسطينية وفشلت في إعادة الأسرى.

وأشار الهندي إلى محادثات وقف إطلاق النار عبر الوسطاء، وقال إن "الهدف من المحادثات الحالية هو تحقيق صفقة تهدئة وإطلاق سراح الأسرى فقط وليس وقف الحرب".

وأكد: "واشنطن تخشى توسع الصراع في المنطقة وتسعى إلى هدنة لإخراج الأسرى وليس لإيقاف المعارك".

وأضاف: "هذه المواجهة ستزيد الشعب الفلسطيني صلابة وقوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية".

وتابع"في نهاية هذه الجولة سيتقلص وزن إسرائيل في المنطقة والعالم".