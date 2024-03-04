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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول بالجهاد: هدف المحادثات صفقة تهدئة وليس إنهاء الحرب

أرشيفية
أرشيفية

 قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل فشلت في سحق المقاومة الفلسطينية وفشلت في إعادة الأسرى.

وأشار الهندي إلى محادثات وقف إطلاق النار عبر الوسطاء، وقال إن "الهدف من المحادثات الحالية هو تحقيق صفقة تهدئة وإطلاق سراح الأسرى فقط وليس وقف الحرب".

وأكد: "واشنطن تخشى توسع الصراع في المنطقة وتسعى إلى هدنة لإخراج الأسرى وليس لإيقاف المعارك".

وأضاف: "هذه المواجهة ستزيد الشعب الفلسطيني صلابة وقوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية".

وتابع"في نهاية هذه الجولة سيتقلص وزن إسرائيل في المنطقة والعالم".

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إسرائيل المقاومة الفلسطينية صفقة تهدئة

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