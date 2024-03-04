شوبير يكشف مفاجأة عن موقف كهربا من لقاء الزمالك والأهلي بنهائي الكأس

أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه لا توجد أي أزمة بين محمود كهربا، لاعب الأهلي، ومارسيل كولر، مدرب الفريق، قبل نهائي كأس مصر أمام الغريم التقليدي الزمالك، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وأوضح "شوبير" في برنامجه "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت" أنه لا توجد أي خلافات مع كهربا، وتوقع سفره مع البعثة إلى السعودية لمواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أنه سيكون له دور مؤثر في القمة.

وأشار شوبير إلى وضعية المصابين في الأهلي قبل لقاء القمة، موضحًا أن ياسر إبراهيم يعاني من إصابة عضلية، ومن الممكن أن يحل محله محمد عبد المنعم أو رامي ربيعة، بينما شارك محمود متولي في التدريبات الجماعية.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن محمد الضاوي يعاني من إصابات متكررة، وأنه مش ظاهر خالص مع الفريق، بينما لم يتضح موقف أحمد عبد القادر من السفر بسبب موقفه مع مارسيل كولر.