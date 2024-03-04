عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة عن موقف كهربا من لقاء الزمالك والأهلي بنهائي الكأس

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه لا توجد أي أزمة بين محمود كهربا، لاعب الأهلي، ومارسيل كولر، مدرب الفريق، قبل نهائي كأس مصر أمام الغريم التقليدي الزمالك، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وأوضح "شوبير" في برنامجه "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت" أنه لا توجد أي خلافات مع كهربا، وتوقع سفره مع البعثة إلى السعودية لمواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أنه سيكون له دور مؤثر في القمة.

وأشار شوبير إلى وضعية المصابين في الأهلي قبل لقاء القمة، موضحًا أن ياسر إبراهيم يعاني من إصابة عضلية، ومن الممكن أن يحل محله محمد عبد المنعم أو رامي ربيعة، بينما شارك محمود متولي في التدريبات الجماعية.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن محمد الضاوي يعاني من إصابات متكررة، وأنه مش ظاهر خالص مع الفريق، بينما لم يتضح موقف أحمد عبد القادر من السفر بسبب موقفه مع مارسيل كولر.

أحمد عبد القادر احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير اون سبورت رامي ربيعه كهربا لاعب الأهلي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

ترشيحاتنا

محدش ينخدع في الجو.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

الشيوخ يوافق على جواز الجمع بين الدعمين النقديين تكافل وكرامة

عاهل الأردن : نواصل الدفع إلى وقف الحرب في غزة

الشيوخ يوافق على جواز وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين في 4 حالات

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

الشيوخ يوافق على إعفاء أبناء أسر مستحقي الدعم النقدي من المصروفات الدراسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

بلح مدود.. احذر بعض الأنواع تباع بالأسواق

فيديو

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ