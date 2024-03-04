قلق داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في نهائي الكأس بسبب هذا اللاعب

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، يعاني من حالة من القلق بسبب إصابة لاعبه وسام أبو علي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وأوضح "شوبير" في برنامجه "مع شوبير" على راديو "أون سبورت" أن الجهاز الفني يشعر بالقلق بسبب إجهاد وسام أبو علي في العضلة الخلفية أثناء التدريب الأخير، مشيرًا إلى أن طريقة التدريب في الأهلي تختلف عن طريقة التدريب السابقة مع فريقه السابق سيريس السويدي.

وأكد شوبير أن وسام أبو علي أصبح لاعبًا مهمًا للجهاز الفني، ويعول عليه في المباريات المقبلة لقيادة هجوم الفريق.

وأشار إلى وجود إصابة أخرى، حيث يعاني اللاعب كريم نيدفيد من شكوك عضلية وليس إصابة في الركبة كما كان متوقعًا في السابق.