عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "في ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة الموسيقار محمد الموجي".

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الذي يعد من أبرز الملحنين في مصر والوطن العربي، له إسهامات فنية بارزة في تاريخ الأغنية، حيث تميز بحرصه الدائم على التجديد في الموسيقى مما جعل أغانيه تعيش حتى وقتنا الحاضر.

وُلد محمد الموجي في 4 مارس عام 193 بمحافظة كفر الشيخ وحصل على دبلوم الزراعة عام 1944 ثم عمل في عدة وظائف قبل الاتجاه إلى عالم الفن مدفوعا بحبه الشديد للموسيقى والغناء ليبرز اسمه بشدة في مجال التلحين.

كان أول أعماله أغنية صافيني مرة التي غناها عبدالحليم حافظ وقدم مع العندليب 48 لحنا، وتعاون مع العديد من كبار ورموز الأغنية في مصر والوطن العربي ليسجل في تاريخه أعمالا مع كوكب الشرق أم كلثوم ومنها اسأل روحك وللصبر حدود، كما تعاون مع المطربة نجاة في أغاني مثل عيون القلب.

