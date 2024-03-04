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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عملة البتكوين تتجاوز حاجز الـ 65 ألف دولار

البيتكوين
البيتكوين

تجاوزت عملة البتكوين المشقرة حاجز الـ 65 ألف دولار في ظل ارتفاع هذه العملة المشفرة بأكثر من 3.8% خلال تعاملات اليوم الإثنين 4 مارس.

وبحسب وكالة " سي إن بي سي عربية الأخبارية" تقترب العملة المشفرة من مستوياتها التاريخية عند نحو 68 ألف دولار التي تم تسجيلها في نوفمبر 2021، وذلك ضمن سلسلة من الارتفاعات التي شغلت الأسواق خلال الفترة الماضية.

 

أداء ملفت في فبراير 2024

كانت عملة البتكوين قد ارتفعت بنسبة 45% في فبراير الماضي مسجلة أعلى مكاسب شهرية لها في أكثر من 3 سنوات بدعم من التدفقات النقدية القوية إلى الصناديق الفورية المتداولة في البورصة والتي تم إطلاقها في الولايات المتحدة هذا العام.

البتكوين التدفقات النقدية العمله المشفرة عمله البتكوين فبراير 2024

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