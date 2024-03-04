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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN تكشف أوامر نتنياهو إلى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بشأن زيارة جانتس

نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي، أنه من المتوقع أن يجتمع وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دون السفير الإسرائيلي لدي واشنطن، اليوم الإثنين، كما هو معتاد عند زيارة قادة الحكومات الأجنبية.

 

وقال المسؤول الأمريكي المطلع على الزيارة، إن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل هرتسوج، تلقى تعليمات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم التعامل مع زيارة جانتس.

 

ووفقا للمسؤول الأمريكي لـ CNN، فإن هذا يعتبر علامة على عدم موافقة نتنياهو على ذهاب جانتس إلى الولايات المتحدة.

 

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أن نتنياهو لم يكن على علم بخطط جانتس للسفر إلى الولايات المتحدة وعقد اجتماعات وع المسؤوليين الأمريكيين، وأصدر تعليمات للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم تسهيل الزيارة.

 

ولكن جانتس قال إنه أبلغ نتنياهو شخصيا بخططه لزيارة واشنطن العاصمة خلال نهاية الأسبوع، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.

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