رغم رفض نتنياهو سفره ومحاولات عرقلة اجتماعاته.. جانتس يصل إلى واشنطن

وصل وزير مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة قبل سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى؛ حسبما أعلن مكتبه.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، من المقرر أن يجتمع جانتس غدا مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومستشار البيت الأبيض في الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

ويوم الثلاثاء، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبعد رحلته إلى واشنطن العاصمة، من المقرر أن يسافر جانتس إلى لندن ويلتقي بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

ويقال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غاضب من أن جانتس اتجه إلى العاصمة الأمريكية دون موافقته، ويقال إنه أصدر تعليماته إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم تسهيل اجتماعاته.