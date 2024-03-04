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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق مع هولندا.. فيديو

شكري
شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن العلاقات التي تربط بين مصر وهولندا على ارضية من التعاون المشترك لسنوات طويلة، من خلال الإسهام في جهود مصر التنموية والتنسيق السياسي بين البلدين على أعلى مستوى سواء في الإطار الثنائي أو في إطار عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي.

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أوضح «شكري»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، مُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مساهمة الشركات الهولندية في كثير من مشروعات القومية الهامة في مجالات حيوية من بينها إدارة المياة والزراعة، مؤكدًا أنه تم تناول خلال المباحثات مجالات التعاون الواعدة منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

أضاف أن هناك بين مصر وهولندا تنسيق سياسي ودعم متبادل في المنظمات الدولية، مشددًا على أنه يتطلع في الاستمرار ومزيد من التعاون والتنسيق مع هولندا، مؤكدًا أنه التقى مع نظيرته الهولندية في لقاءات عديدة وكان الحوار دائمًا ما يكون متسم بالتوافق في التعامل مع الكثير من القضايا الدولية.

وجه الشكر لوزيرة خارجية هولندا على جهودها في دعم العلاقات، موضحًا أنه يتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق والاستفادة المشتركة من العلاقات المصرية الهولندية.
 

وزير الخارجية

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