انطلاق الدعاية لـ انتخابات الشيوخ.. القائمة الوطنية تبدأ حملة ضخمة في مختلف المحافظات

انطلقت منذ قليل، حملات الدعاية الانتخابية من قبل القائمة الوطنية من أجل مصر في جميع المحافظات، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتستعد الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها ، لخوض السباق الانتخابي ببرامج تنموية موسعة، حيث تكثف جهودها استعدادا لانطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو.



وبالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة، إيذانًا ببدء الحملات الانتخابية رسميًا، بدأت القائمة الوطنية من أجل حملة دعائية ضخمة مع حلول اليوم الأول لبدء الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.



وشهدت المحافظات انتشار صور دعائية ولوحات إعلانية لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.



فيما عقد الاجتماع التشاوري الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمقر حزب الجبهة الوطنية، لمتابعة التنسيق في المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية، وتعزيز تضافر الجهود بين المرشحين.



وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:

أولًا: إعلان الدعم الكامل من القائمة الوطنية لقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأييد رؤيته وقراراته الهادفة إلى حماية الدولة المصرية، وصون الأمن القومي، وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

ثانيًا: توجيه رسالة شكر إلى الشعب المصري العظيم، لما يبديه من صبر وتحمل للأعباء، ووقوفه خلف الدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة، التي تشهد فيها المنطقة تطورات شديدة الحساسية والتعقيد.

كما دعت التوصيات المواطنين إلى ممارسة دورهم الدستوري، والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بما يعكس صورة حضارية ومشرفة تليق بمكانة مصر، ويؤكد التفاف الجميع حول مشروع وطني جامع.

ثالثًا: التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل بشفافية ونزاهة من قِبل جميع المرشحين والقيادات الحزبية.

كما عقد قيادات حزب حماة الوطن، اجتماعا عبر تطبيق "زوووم" مع أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية، لبحث الترتيبات الخاصة بشأن الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشارك في الاجتماع اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، الأمين العام، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، والدكتورة غادة البدوي، أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية بالحزب.



وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ، مع التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المقرر من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد قيادات حماة الوطن، على جميع أمناء المحافظات، ضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه في شأن الالتزام بالقانون في الدعاية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق التوصية السابقة بشأن تقليص النفقات، وتوجيه جزء منها لصالح المشروعات القومية والمجتمعية في إطار الدور المجتمعي للحزب.



في حين عقدت غرفة العمليات المركزية للانتخابات بحزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة لاستقبال مرشحيها للقاء رئيس الحزب الربان عمر المختار صميدة وقيادات الحزب تمهيداً للبدء في الدعاية الانتخابية .



وأعلنت الغرفة خلال اجتماعها أنها قد انتهت من الفترة الأولى والخاصة بإعلان القائمة النهائية للمترشحين وبدء الفترة الثانية الدعاية الانتخابية الجمعة 18/7/2025.



وتجري غرفة العمليات المركزية مكالمات تليفونية يوميا مع غرف عمليات المحافظات بالتنسيق مع رئيس الغرفة لمتابعة مرشحيها لرصد المساحات المشتركة مع منافسيها في محافظات القاهرة، الجيزة ، المنيا ، اسيوط ، الشرقية والتي يمكن الاستفادة منها للعمل مع مرشحي الحزب ورصد المعركة المنفردة للمرشحين بمحافظات الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، الوادي الجديد.

جدير بالذكر ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، ستعلن اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتى يبدأ معها فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك بعد انتهاء فترة نظر الطعون الانتخابية أمس الأربعاء، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى القرار رقم 17 لسنة 2025، ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ، ومحظورات الدعاية.