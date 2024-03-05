فاقت من الغيبوبة .. تحليل ملابس «فتاة الشروق» تكشف مفاجأة

كشف مصدر قضائي مطلع على تحقيقات فتاة الشروق حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر المتهم بمحاولة خطفها أن ملابس الضحية خالية من أي مواد مخدرة أو منومة.





وأكد المصدر أن المادة الملقاة على حبيبة عبارة عن برفان لا يضر أي شخص، و أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.





و كشف الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة خطف واغت..صاب حبيبة الشماع فتاة الشروق.



وأضاف محامي المتهم، إن موكله بعد الحادث خرج على السوشيال ميديا وشرح موقفه بالكامل وأنه لم يقصد خطفها إطلاقا وتفاجأ بإلقاء نفسها من السيارة.

و ترافع الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق، أثناء نظر تجديد المتهم، أمام المحكمة.

وطلب دفاع المتهم، بإخلاء سبيل موكله بأي كفالة تراها المحكمة مناسبة بناء على عدم معقولة تصور الواقعة على النحو الوارد من الأوراق وانتفاء أركان الجريمة المواجهة له.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.