الرئيس الفلسطيني يصل تركيا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" اليوم الإثنين، إلى تركيا، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وكان في استقبال سيادته على أرض المطار، عدد من المسؤولين الأتراك والسفراء العرب وطاقم سفارة دولة فلسطين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنه من المقرر أن يلتقى أبو مازن بالرئيس أردوغان، والقيادة التركية، في إطار المشاورات السياسية، التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين، في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية.

وأشار السفير الفلسطيني في تركيا السفر فائد مصطفى، إلى أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة القضية الفلسطينية، على ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلية من الاتفاقات والأسس التي أقيمت عليها عملية التسوية السياسية.

وأشاد السفير مصطفى بالعلاقات الفلسطينية التركية، التي تشهد تطورات إيجابية وتقدما كبيرا في المجالات كافة، مشيرا إلى أن تعزيزها وتطويرها سيكون على أجندة الرئيس عباس خلال لقائه نظيره التركي وكبار المسؤولين الأتراك.

ويرافق أبو مازن خلال زيارته إلى تركيا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.