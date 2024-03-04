صفقة الرهائن والمساعدات.. نائبة الرئيس الأمريكي تكشف تفاصيل اجتماعها المرتقب مع جانتس

كشفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، تفاصيل اجتماعها المرتقب مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الاثنين.

وقالت هاريس للصحفيين، إن الاجتماع سيركز على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى غزة، وضمان وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

وأضافت هاريس: "لقد أوضحنا أنا والرئيس الأمريكي جو بايدن أن لـ إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأن علينا التأكد من عدم مقتل مدنيين، وعلينا إخراج هؤلاء الرهائن، وهذا أحد أهم أولوياتنا الآن".

ودعت هاريس إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلة إن الناس في المنطقة "يتضورون جوعاً" في مواجهة الظروف "غير الإنسانية".

وأفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي، أنه من المتوقع أن يجتمع وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، دون السفير الإسرائيلي لدي واشنطن، وهو الأمر غير المعتاد عند زيارة قادة الحكومات الأجنبية.

وقال المسؤول الأمريكي المطلع على الزيارة، إن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل هرتسوج، تلقى تعليمات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم التعامل مع زيارة جانتس.

ووفقا للمسؤول الأمريكي لـ CNN، فإن هذا يعتبر علامة على عدم موافقة نتنياهو على ذهاب جانتس إلى الولايات المتحدة.