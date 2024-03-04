عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفقة الرهائن والمساعدات.. نائبة الرئيس الأمريكي تكشف تفاصيل اجتماعها المرتقب مع جانتس

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي

كشفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، تفاصيل اجتماعها المرتقب مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الاثنين.

وقالت هاريس للصحفيين، إن الاجتماع سيركز على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى غزة، وضمان وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

وأضافت هاريس: "لقد أوضحنا أنا والرئيس الأمريكي جو بايدن أن لـ إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأن علينا التأكد من عدم مقتل مدنيين، وعلينا إخراج هؤلاء الرهائن، وهذا أحد أهم أولوياتنا الآن".

ودعت هاريس إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلة إن الناس في المنطقة "يتضورون جوعاً" في مواجهة الظروف "غير الإنسانية".

وأفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي، أنه من المتوقع أن يجتمع وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، دون السفير الإسرائيلي لدي واشنطن، وهو الأمر غير المعتاد عند زيارة قادة الحكومات الأجنبية.

وقال المسؤول الأمريكي المطلع على الزيارة، إن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل هرتسوج، تلقى تعليمات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم التعامل مع زيارة جانتس.

ووفقا للمسؤول الأمريكي لـ CNN، فإن هذا يعتبر علامة على عدم موافقة نتنياهو على ذهاب جانتس إلى الولايات المتحدة.

فرصة.. أول تعليق من البيت الأبيض على زيارة جانتس إلى الولايات المتحدة

CNN تكشف أوامر نتنياهو إلى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بشأن زيارة جانتس

نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس الرهائن غزة إسرائيل جو بايدن الرئيس الأمريكي المساعدات الانسانية السفير الإسرائيلي لدى واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

موضوعات متعلقة

فرصة.. أول تعليق من البيت الأبيض على زيارة جانتس إلى الولايات المتحدة

سموتريش يهاجم جانتس: يساعد على إقامة الدولة الفلسطينية

CNN تكشف أوامر نتنياهو إلى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بشأن زيارة جانتس

إعلام أمريكي: زيارة جانتس لواشنطن تعكس انقساما حادا في القيادة السياسية الإسرائيلية

رغم رفض نتنياهو سفره ومحاولات عرقلة اجتماعاته.. جانتس يصل إلى واشنطن

جانتس يغادر إلى الولايات المتحدة وبريطانيا لإجراء محادثات حول خلافة نتنياهو

صحف السعودية| هدنة غزة خلال 24 أو 48 ساعة.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 30 ألفا.. ونتنياهو يكلف بمقاطعة زيارة جانتس لأمريكا

ترشيحاتنا

مصدر مصري رفيع المستوى: انتهاء اليوم الثاني من المباحثات بالقاهرة لبحث هدنة في غزة

الحكومة: طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص إجراء متبع في العالم

رابط التقديم في مسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف.. الحق سجل

تي آر تي: رئيس المخابرات التركية يتوجه إلى واشنطن بـ"أجندة مزدحمة"

إيلون ماسك يثير قلق العلماء: سنحرق 100 قمر صناعي «ستارلينك» في الفضاء

السعر الرسمي لـ شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد العزيز مخيون فقط.. نجوم الفن يغيبون عن عزاء جميل برسوم

ماذا يحدث لو تناولت الجزر يوميا.. تفاصيل مدهشة

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ