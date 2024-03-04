"انت مش لوحدك" تخصص عامها الثاني لخدمة أهداف التنمية المستدامة

استثمارا للنجاح الذي حققته مبادرة " أنت مش لوحدك " في عامها الأول بعد أن أطلقتها وزارة الثقافة برعاية ودعم الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني التي تبنت المبادرة وأهدافها في يناير2023، نظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة د. وليد قانوش عدة جولات من "أنت مش لوحدك" في عامها الثاني في رحاب متاحفه المختلفة بدأها بمتحف أمير الشعراء أحمد شوقي ومتحف محمود مختار وتستمر الخميس المقبل 7 مارس2024 بمتحف الزعيم مصطفي كامل.

أكد دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية أن العام الثاني من عمر المبادرة يحمل رؤية جديدة لها لتتطور من مبادرة تقدم الدعم المعنوي لجميع فئات ذوي الهمم والأيتام والحالات الخاصة إلى مشروع يقدم الدعم النفسي والإجتماعي والثقافي والفني لتحقيق واحد من أهم أهداف التنمية المستدامة وهو تحقيق العدالة الثقافية والإستدامة الثقافية.



تم تنفيذ عدة فعاليات خلال الشهر الماضي في مواقع مختلفة من قطاع الفنون التشكيلية وذلك في محطات شملت متحف أحمد شوقي في 22 فبراير، ومتحف محمود مختار في 29 فبراير، وذلك من خلال التعاون المثمر مع الهيئة العامة لقصور الثقافة متمثلة في مكتبة أمبابة والتي شاركت بما يقرب من 90 زائراً من أطفال ذوي الهمم و 90 من ذويهم حتى الآن في الجولات التي يتم تنفيذها في ثلاث من المتاحف ما بين متاحف قومية وفنية.

أعلن أحمد فكري مدير عام النشاط الثقافي بالقطاع أن المبادرة في عامها الثاني لا يقتصر الغرض منها علي إسعاد تلك الفئة بقدر ما هو بناء الوعي الفني والثقافي لديهم بجانب تقديم الدعم النفسي والمساهمة في بناء الشخصية السوية وذلك من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة التي تتنوع ما بين الجولات المتحفية للتعرف على شخصية المتحف ومقتنياته وتقديم مجموعة من الورش الفنية وعروض العرائس التي تحمل القيمة والمتعة البصرية بجانب تقديم ورش الحكي والتنمية البشرية لأولياء الأمور والأطفال للتعبير عن مشاكلهم وتقديم الحلول لهم.

وسيكون الهدف الأكبر هو إستدامة التواصل معهم لتصبح حلقة التواصل أكبر وأوسع بعد كل مبادرة مع زيادة عدد المستفيدين من هذه الفئات وذويهم، ويصبح لدى كل متحف من المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية جمهور وأصدقاء دائمين منهم تقدم لهم الخدمات والأنشطة بشكل يتسم بالإستدامة.