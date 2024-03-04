عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بدأت من مصر .. حكاية أول صورة صحفية في التاريخ

صدى البلد

في اليوم الرابع من شهر مارس عام 1880، عندما نشرت صحيفة «ذا ديلي جرافيك»، الصادرة عن ولاية نيويورك الأمريكية، أول صورة لقناة السويس، باستخدام الصوغ النصفي، بديلة عن النقش، إلى أن تم اختراع المسحوق الومضي عام 1887، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصورة أحد أهم العناصر التي تتنافس عليها الصحف والجرائد لتصدر الصفحات الأولى والداخلية، إضافة إلى المواقع الإخبارية المختلفة.

تاريخ الصور الصحفية

في البداية، تم استخدام الصوغ النصفي كبديل للنقش في طباعة الصور الصحفية. وفي عام 1887، تم اختراع المسحوق الومضي الذي ساعد المصورين على التقاط صور في الأماكن المغلقة وظهورها بشكل واضح. في عام 1897، أصبح من الممكن إنتاج الصور باستخدام آلات الطباعة. 

بعد ذلك، تم استخدام الماسح الضوئي في الصور الصحفية لأكثر من 15 عامًا تقريبًا، وبدأت الصور تظهر ملونة. تم نقل هذه الصور إلى المكاتب الإخبارية المختلفة ليتم طباعتها ونشرها.

txt

وزيرة الثقافة: مؤتمر المعهد العالي للنقد منصة مهمّة للحوار بين النقاد والمبدعين

txt

إنتهاء الخلافة العثمانية .. كيف أنهى كمال أتاتورك الحكم العثماني

مع تطور التكنولوجيا، أصبح للمصورين الصحفيين إمكانية استخدام الكاميرات الرقمية لالتقاط وتحرير وإرسال الصور بجودة عالية وبسرعة فائقة. 

ومنذ الثلاثينيات حتى الخمسينيات من القرن الماضي، عاشت صحافة الصور عصرها الذهبي. وكانت هناك مجلات مشهورة مثل "بيكتشر بوست" الإنجليزية و"باريس ماتش" الفرنسية و"لايف" الأمريكية التي اعتمدت بشكل كبير على الصور الصحفية وحققت شهرة واسعة.

المصور الفرنسي هنري كارتييه كان يعتبر "أبو الصحافة المصورة"، وكان يعتقد أن الصورة هي التي تنقل الحدث وتحمل الأهمية، وليس العكس. وبفضل التقدم التكنولوجي، أصبحت الصورة الصحفية تلعب دورًا أكبر وأكثر تأثيرًا في نقل الأحداث وإيصال الرسائل إلى الجمهور.

صحفية الصور الصحفية الكاميرات الرقمية المواقع الأخبارية نيويورك الامريكية قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

انفراد.. شاهد| قيادات مكتب الإرشاد داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات الإرهاب

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

ترشيحاتنا

CNN تكشف أوامر نتنياهو إلى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بشأن زيارة جانتس

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

ما المقصود باليسر ورفع الحرج في أحكام الشريعة؟ علي جمعة يوضح

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان المساعدات الإنسانية لـ غزة

مفاجأة.. غياب 10 لاعبين عن الزمالك أمام الأهلي بنهائي كأس مصر

أنهى حياة ضحية الشهامة | المشدد 15 سنة لـ قهوجي بولاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأت من مصر .. حكاية أول صورة صحفية في التاريخ

فستان لافت.. مي عمر تجذب الأنظار من الرياض

لسه صغيرين على الفيلر.. صور بوسي قبل وبعد عمليات التجميل

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

"متفقناش على دي"|خناقة على بدلة الفرح بين عروسين تثير جدل السوشيال ميديا

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ