وزير الشباب والرياضة يسلم المنح المالية المقدمة من منظمة تمويل المشروعات الصغيرة

سلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مجموعة من الشباب والفتيات، المنحة المالية المقدمة لمشروعاتهم الصغيرة ضمن برنامج "مشروعات تمكين الشباب"، الذى تنفذه الوزارة ممثلة في الادارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرانكفونية (منظمة confejes).



ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لكل القائمين علي المبادرة واستمع الوزير للشباب الفائزين عن المشروعات التى تقدموا بها وأفكارهم، وكيفية تطوير هذه المشروعات، حيث تتنوع المشروعات الصغيرة للشباب التي تدعمها الوزارة ما بين مشروعات خدمية وصناعية وإنتاجية في مجالات مختلفة.



وقال الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة تولي عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من البرامج التدريبية لصقل قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم فى مختلف المجالات، فضلا عن دورات في أهمية المشروعات الصغيرة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.



حضر الفعاليات اللواء اسماعيل الفار مساعد الوزير لشؤون الشباب والمشرف علي قطاع الشباب، منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة ولفيف من قيادات الوزارة.