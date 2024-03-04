تحويل رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" لأحمد المرسي إلى عمل سينمائي

تعاقدت دار دوِّن للنشر والتوزيع، مع شركة سكوير ميديا للإنتاج الإعلامي للمنتج (إبراهيم حمودة)، على تحويل رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" للروائي أحمد المرسي إلى فيلم سينمائي بمواصفات عالمية تتناسب مع قيمة الرواية والعالم الذي صنعه الروائي بجاذبية وخصوصية شديدة عن شكل الحياة في القاهرة في بدايات القرن العشرين.

وقد تم التوقيع بحضور المنتج إبراهيم حمودة والناشر أحمد مهنى والناشر أحمد البوهي ومؤلف الرواية الكاتب أحمد المرسي وبحضور المستشار القانوني خالد العربي.



في سياق متصل أعرب الكاتب أحمد المرسي عن سعادته بتحويل روايته "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" إلى عمل سينمائي، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون ذلك الفيلم إضافة للسينما المصرية خاصة مع ندرة الأعمال التي تتناول فترة العشرينيات من القرن الماضي، كما وجه الشكر للقائمين بدار دون وشركة سكوير ميديا للإنتاج الإعلامي، على اختيارهم للرواية لتحويلها لعمل سينمائي، ولإنحيازهم للكتابة الجادة.



من جانبه قال أحمد مهنى، مدير عام النشر وتطوير الأعمال بدار دوِّن، إن تحويل الرواية إلى عمل فني يضيف إلى تاريخ الأعمال السينمائية التاريخية عملاً هاماً يلقي الضوء على فترة مهمة من عمر مصر، ومشيرا إلى الدار قررت العمل بشكل مكثف على تحويل الرواية لعمل فني يتماشى مع المعايير العالمية وينافس في سوق الميديا العربية، كما أن الدار اتفقت مع شركة سكوير ميديا على أن تشارك في الإشراف على كتابة السيناريو بمشاركة مؤلف الرواية أحمد المرسي.



وتدور أحداث الرواية حول عالم الرهانات وسباقات الخيول، في عشرينيات القرن الماضي، من خلال 4 شخصيات رئيسية، يجمعهم رهان واحد رغم اختلاف غاياتهم ومرجعياتهم الثقافية، وترصد الرواية صراعاتٍ طبقية وأحلام صعبة المنال لأبطالها، وسط تشويق وحبكة قوية لمعرفة مصير أبطال العمل.

وكانت رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" قد حققت انتشاراً كبيراً، ووصلت حديثاً إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة باسم جائزة البوكر العربية.