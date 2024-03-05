جمارك أبوظبي تحصد جائزة "مغير قواعد اللعبة" في مجال أمن البضائع

حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جائزة "مغير قواعد اللعبة في الاستدامة والتكنولوجيا" لعام 2024 عن فئة أمن البضائع من منصة النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط (TLME)، وذلك لإحداثها تحولات نموذجية إيجابية وتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مجال سلاسل التوريد وحركة مرور البضائع والسلع عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي.

وبحسب وكالة انباء الإمارات الرسمية، جاء فوز جمارك أبوظبي بجائزة أمن البضائع؛ بناءً على تصويت المتعاملين والشركاء ضمن منافسة مع جهات محلية و إقليمة رائدة في مجال الأمن والحماية، وذلك بعد اختيارها من قبل منصة النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط تقديراً لجهودها الاستثنائية في تطوير منظومة العمل الجمركي محلياً وعالمياً بهدف تسهيل حركة التجارة وتيسير سلاسل الإمداد وعبور البضائع وضمان أمن وحماية المجتمع.

وتسلم الجائزة عبدالله هلال المهيري مدير مركز جمرك ميناء خليفة خلال حفل أقيم على هامش مؤتمر التقنيات المستقبلية 2024 في دبي.

ونجحت جمارك أبوظبي خلال رحلة تحولها الاستراتيجي في توظيف أحدث التقنيات والأنظمة المتقدمة التي تحقق التميز التشغيلي وتعزز من القدرة على تقديم العمليات التجارية والجمركية بالشكل الأمثل وفق أفضل الممارسات العالمية، ما مكنها من تحقيق نسبة 100% في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية، و100% في نسبة الالتزام باتفاقيات التجارة الحرة.