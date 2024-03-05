آخر تطورات سعر الدولار والعملات في مصر اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملاته اليوم /الثلاثاء/ في البنوك المصرية.



وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل سعر الصرف اليوم 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.94 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية اليورو ارتفاعا بقيمة 3 قروش شراء وبيع في بداية تعاملاتها في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر، سجلت 33.35 جنيه للشراء ، 33.49 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 33.46 جنيه للشراء، و33.61 جنيه للبيع .



وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.46 جنيه للشراء، و33.57 جنيه للبيع .



كما سجل الجنية الإسترليني، ارتفاعا ما بين 10 - 6 قروش شراء وبيع في بداية تعاملاته في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 39.00 جنيه للشراء، و39.16 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 39.12 جنيه للشراء، و39.28 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 39.09 جنيه للشراء، و39.23 جنيه للبيع.



عربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع. والدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع. والدينار الكويتي سجل 99.37 جنيه للشراء، و100.29 جنيه للبيع .. وفقا للبنك الأهلي .