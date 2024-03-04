غرفة دبي العالمية تستعرض فرص ومتطلبات الأعمال في المغرب والسنغال

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم فعالية جديدة ضمن مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" لتعريف مجتمع الأعمال في الإمارة بالمشهد التجاري والاستثماري، وأهم فرص ومتطلبات الأعمال في كل من السنغال والمغرب، وذلك بحضور أكثر من 95 ممثلاً عن شركات القطاع الخاص بدبي.



وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية استعرضت الفعالية أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها غرفة دبي العالمية للشركات والمستثمرين بهدف توسيع عملياتهم على المستوى الدولي.



وتوفر سلسلة فعاليات "فرص الأعمال تحت المجهر" منصة للتواصل بين الشركات العاملة في دبي مع ممثلين عن القطاعين العام والخاص في الأسواق الخارجية المستهدفة، وذلك لتسليط الضوء على واقع وآفاق كل سوق والفرص التي تزخر بها في مختلف القطاعات.

ويحظى المشاركون في فعاليات المبادرة بمعلومات معمقة حول الأسواق التي يدرسون التوسع فيها تجارياً واستثمارياً، مع تقديم التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير بيانات السوق وإرشادات مزاولة الأعمال وصولاً إلى آليات تأسيس الشركات وإبرام المشاريع المشتركة.



وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تزخر أفريقيا بإمكانات هائلة وآفاق واعدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتأتي الأسواق الأفريقية في مقدمة الأسواق التي تركز عليها غرفة دبي العالمية بهدف الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تقدمها للشركات العاملة في دبي".



وأضاف لوتاه: "تتماشى جهودنا لتعزيز ازدهار ونمو مجتمع الأعمال المحلي في الأسواق العالمية الواعدة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لدعم التوسع الخارجي لشركات دبي، وتعزيز انتشار خدماتها ومنتجاتها عالمياً بما يساهم في تعزيز تجارة الإمارة الخارجية".



تضمنت الفعالية عرضاً تقديمياً يوضح أوجه التكامل الرئيسية بين دبي والقارة الأفريقية مع التركيز على قطاعات التجارة والاستثمار الواعدة لشركات دبي في أسواق السنغال والمغرب.



وتم التعريف بمعطيات ممارسة الأعمال التجارية في كلتا الدولتين، وطرح أبرز الفرص التجارية والاستثمارية، فضلاً عن المبادرات والتدابير الحكومية المتخذة لتوفير بيئة مواتية لازدهار الأعمال التجارية.