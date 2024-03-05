عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث سبل التعاون.. بنها الأهلية تستقبل وفداً من الجامعات المجرية ..صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء ، وفداً من ممثلى الجامعات المجرية.

 وذلك على هامش فعاليات المنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر والذي تقام فعالياته بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالى للسياسات والشئون الاقتصادية ، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية ، والدكتور كريم الدش مستشار الجامعة للعلاقات والتعاون الدولي ، ومشرفي البرامج بكليات جامعة بنها الأهلية ، والقائم بعمل أمين عام الجامعة.
 

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة بنها الأهلية والجامعات المجرية في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة ، مشيرا إلى حرص جامعة بنها الأهلية على فتح آفاق التعاون مع الجامعات الدولية المتميزة ، وتكوين شراكات تعليمية وبحثية وعلمية، وذلك في إطار سياسة الجامعة للانفتاح على العالم.


فيما أعرب وفد الجامعات المجرية عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية ، مشيداً بما شاهده على الطبيعة من منشآت جامعة بنها الأهلية بالعبور والتى صممت بأحدث التصميمات الهندسية العالمية ، وبما يتوافق مع معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية.


وكان قد افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري، الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر ، وشهدت فعاليات المنتدى عدة جلسات للحوار بحضور رؤساء الجامعات ، وقيادات وخبراء التعليم العالي من البلدين، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي المشترك فى التعليم العالي والبحث العلمي .


يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى جامعات الجيل الرابع الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة ، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم البرامج الدراسية المتميزة بكليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

IMG-20240305-WA0015
IMG-20240305-WA0015
IMG-20240305-WA0014
IMG-20240305-WA0014
IMG-20240305-WA0013
IMG-20240305-WA0013
IMG-20240305-WA0016
IMG-20240305-WA0016
IMG-20240305-WA0018
IMG-20240305-WA0018
جامعة بنها العاصمة الإدارية الجديدة أمناء جامعة بنها الأهلية جامعة بنها الاهلية رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 60 مليون جنيه.. تسليم مركز طبي بكفر شبين فى القليوبية| صور

27 جنيها للكيلو.. توزيع 444 طن سكر على المواطنين بالقليوبية

اليوم.. محاكمة المتهم بقتـ.ل شخص دهسا بسيارته بالقليوبية

قطع المياه عن قرية باسوس بالقناطر الخيرية في القليوبية لهذا السبب

رئيس جامعة بنها : مناقشة مشكلات ذوي الإعاقة بمؤتمر الطب البشري الحادي عشر

ضبط 7 أطنان أسماك غير صالحة في حملة تموينية بالقليوبية

محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض أهلاً رمضان لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة

توزيع 74 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو على المواطنين بالقليوبية

ترشيحاتنا

الشرطة التركية تحتجز 7 أشخاص بتهمة بيع معلومات إلى الموساد |تفاصيل

الشرطة التركية تحتجز 7 أشخاص بتهمة بيع معلومات لـ الموساد |تفاصيل

هآرتس: الإحباط الأمريكي تجاه إسرائيل في غزة تحول إلى غضب

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجـ.ازر في غزة خلال 24 ساعة

التموين: زيادة معاملات السجل التجاري لـ4 ملايين و23 ألف خلال 2023 بسبب التطوير

الدفاع المدني: إسرائيل تواصل استهداف الساعين للحصول على المساعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة بريطانية تولد بدون عيون والسبب غريب | صور

أوفر من اللحمة المفرومة.. طريقة عمل جلاش بالسجق

رجل أجنبي يثير جدلاً بتزوجه من هذه المرأة.. ما القصة؟

ملامح غريبة.. ريهام حجاج بدون مكياج تثير الجدل على إنستجرام

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ