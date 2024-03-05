مصطفى محمد يصل الغردقة في زيارة مفاجئة.. تفاصيل

وصل اللاعب الدولي مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي، إلى مدينة الغردقة في زيارة مفاجئة، للاطمئنان على حالة زوجته ومولودهما الجديد "نوح".

وفي خطوة تعكس الأبوة والاهتمام، قام مصطفى محمد بزيارة سريعة إلى المستشفى الذي وُلِد فيه نجله، حيث التقى بالفريق الطبي الذي أشرف على عملية الولادة، وقدم لهم الشكر والتقدير على جهودهم.

وخلال الزيارة، تبادل مصطفى محمد الهدايا التذكارية مع الدكتور أحمد عبدالمالك، المشرف على الولادة، حيث قدّم له التيشيرت الخاص بفريقه مع توقيعه الخاص.

وعبّر اللاعب عن فرحته بقدوم مولوده الجديد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مشيرًا إلى أهمية العائلة في حياته.

من ناحية أخرى، يستعد مصطفى محمد للمشاركة في معسكر المنتخب المصري خلال شهر مارس، حيث تم اختياره ضمن قائمة اللاعبين المحترفين المشاركين في البطولة الودية المقبلة في الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى محمد شارك مؤخرًا مع فريقه في مباراة لكنه لم يتمكن من تحقيق الفوز، ويستعد حاليًا للمباراة القادمة أمام فريق مارسيليا.

هذه الزيارة الخاصة لمصطفى محمد تبرز التزامه بالعائلة وقيمه الأسرية، وتظهر الجانب الإنساني الذي يميزه إلى جانب موهبته الكروية الكبيرة.