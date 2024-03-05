"أمهات مصر" عن جدول امتحانات الثانوية العامة: مريح ويلبي أغلب رغبات الجميع

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي اعتمده وزير التربية والتعليم، أمس ، يلبي أغلب رغبات الجميع.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إن وضع المواد الغير مضافة للمجموع قبل المواد المضافة، ميزة كبيرة للطالب حتي يستطيع التركيز في المواد الأساسية وتخفيف رهبة الامتحان وهذا كان مطلبنا من فترة، والوزارة والدكتور رضا حجازي استجاب ولهم كل الشكر، قائله: "جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 نفسه للفروع وخاصة علمي رياضة مريح".

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إلي أن تعليقات أولياء الأمور بنسبة كبيرة مرضية ومرحبه بـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وأفضل من العام الماضي، فيما جاءت بعض التعليقات واصفه جدول امتحانات علمي علوم ب"المضغوطة" في الفيزياء والكيمياء لا يوجد سوي ٣ أيام فقط للمراجعة، وكذلك بعض التعليقات للقسم الأدبي معلقين أن امتحان التاريخ قبله ٣ أيام فقط للمراجعة، بينما الفلسفة أسبوع، مقترحين بتبديلهما، بحيث تصبح الفلسفة ٣ أيام والتاريخ أسبوع.

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، "بشكل عام جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 مريح وجيد، ونتمني التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب، وكل الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم"، مشددة علي الطلاب بضرورة التركيز في مناهجهم ومذاكرتها أولا بأول حتي لا تتراكم عليهم، وعلي أولياء الأمور تهيئة المناخ المناسب لهم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم كما يلي:

الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء.

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ.

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 2 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس.

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل.

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة.

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا.