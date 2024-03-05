شباب البحر الأحمر يواصلون فعاليات معسكرهم بشرم الشيخ ضمن برنامج "أهل مصر"

أكمل شباب محافظة البحر الأحمر فعاليات معسكرهم المجمع بشرم الشيخ خلال الفترة من ١ إلى ٥ مارس ٢٠٢٤م، في إطار برنامج "أهل مصر" الرئاسي العاجل لأبناء المحافظات الحدودية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الأستاذة نجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والأستاذ فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف إيهاب طه، وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد السهم، منسق عام برنامج "أهل مصر"، والأستاذة نادية ابراهيم السيد، مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب.

شمل المعسكر الشباب من مناطق حلايب والشلاتين، وتم تنفيذه في المدينة الشبابية بشرم الشيخ. وقد تضمن المعسكر العديد من الفعاليات والأنشطة، حيث تمت زيارة السوق القديم وعقد ندوات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية البشرية، بالإضافة إلى جولات حرة لسو اسكوير وزيارة النصب التذكاري.

وفي الأيام التالية، شملت الفعاليات زيارة متحف شرم الشيخ وزيادة إيقونة السلام، تبعها جولة حرة للاستكشاف والتعرف على معالم المدينة وما تشتهر به. وقد تمتع المشاركون بتجولهم في شوارع وميادين شرم الشيخ والاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة.

من المتوقع أن يشهد الملتقى المزيد من الفعاليات والأنشطة الملهمة خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك ورش العمل والمحاضرات والفعاليات الاجتماعية.

وقد رافق الفوج للإشراف كل من حنان محمد ثروت، مشرف من الإدارة العامة لتنمية الشباب، وعوض الله كرار عوض الله، مدير مركز شباب الشلاتين.