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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يلتقي مسئول الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بقطاع البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

التقى  اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، اليوم بالمهندسة سلوى عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بقطاع البحر الأحمر في الهيئة المصرية لحماية الشواطئ. جاء هذا اللقاء بهدف تبادل الرؤى حول المشروعات المستقبلية التي يمكن دراستها لتنفيذها في المدينة، والتي من شأنها الحفاظ على الشواطئ والوقاية من خطر النحر.

وبعد اللقاء، قاما بجولة تفقدية على عدد من الشواطئ في مناطق الكيلو ٧ والكيلو ١٤ ومنطقة القلعان وشواطئ أخرى على طول الطريق جنوب المدينة. وأكد خليل على ضرورة توعية الشباب بقضية تغير المناخ وتسليط الضوء على جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية المحافظة على الطبيعة الخلابة التي تميز مدينة مرسى علم.

وكانوا يرافقهم في الجولة من الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، المهندس احمد حارس مكى، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة لحماية الشواطئ بمرسى علم، والمهندس محمد كمال الدين محمد، وكيل إدارة حماية الشواطئ بمرسى علم، والأستاذ احمد عبد الفتاح، مسؤول علاقات عامة.

وكان من مجلس مدينة مرسى علم كل من المهندسة نوال محمد على، مدير الإدارة الهندسية، والأستاذ وليد زكى خليفه، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والأستاذ محمد حامد، مدير إدارة البيئة، والأستاذ عادل امام، مدير العلاقات العامة والإعلام.

تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات الوزير اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة لرصد أي عوائق قد تعوق مسار التنمية الشاملة والعمل على وضع آلية جادة لخدمة المواطنين وأهالي المحافظة.

البحر الأحمر العلاقات العامة المحافظة على الطبيعة المشروعات المستقبلية رئيس مدينة مرسى علم

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