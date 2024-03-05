رئيس غارب يتفقد المشروعات بحي الروضة وينهي أعمال التطوير

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غرب، بجولة تفقدية لمشروعات حي الروضة، حيث تمت متابعة أعمال انشاء المسجد ومجمع الخدمات الذي يتضمن مخبزًا، صيدلية، ومحلات تجارية. وأكد على ضرورة الانتهاء السريع من الأعمال لتوفير جميع الخدمات لسكان حي الروضة.

وفي سياق متصل، قام نديم بتفقد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي جمال عبد الناصر والمجلس المحلي. وأشار إلى أنه يتم حاليًا تنظيف الشوارع والتخلص من بقايا أعمال التطوير.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي بالاهتمام الدائم بمتابعة جميع المشروعات والتطورات التي تجري في مدن المحافظة، بهدف تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.