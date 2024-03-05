انعقاد الاجتماع التنسيقي الثاني لمشروع صقر 129 لمواجهة الأزمات والكوارث بالبحر الأحمر

أُقيم في محافظة البحر الأحمر، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الاجتماع التنسيقي الثاني لمشروع صقر 129 لمواجهة الأزمات والكوارث.

حضر الاجتماع ممثلو الإدارة العامة للأزمات وجميع الجهات المشاركة من مدن ومديريات المحافظة.

من جانبه، أوضح نادي نصيف، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أهمية هذه التدريبات في إطار سياسة الدولة لتطوير وتجهيز وتدريب العاملين على التعامل مع الكوارث وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة التعاون الفعال بين جميع الجهات المشاركة، وتوحيدهم على مستوى البيانات وتحديد التزامات كل جهة، بهدف تجنب التداخل في العمل وتحقيق أقصى فائدة من المشروع.

انتهى الاجتماع بتأكيد الجهود المشتركة لتحقيق أهداف المشروع ونشر الأمن والسلامة في محافظة البحر الأحمر.