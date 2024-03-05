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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

صدى البلد

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ "آدن بارى دوالى" وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

 

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على القارة الإفريقية.

 

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والكينية فى العديد من المجالات.

 

فيما أشاد وزير الدفاع الكينى بالجهود المصرية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية معرباً عن تطلع بلاده لمزيد من التنسيق والتعاون بما يلبى المصالح المشتركة لكلا البلدين.

 

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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