قافلة طبية تخدم 235 مواطنًا في وحدة المستعمرة بالقصير بالبحر الأحمر

أقامت وحدة المستعمرة الصحية بالمستشفى القديم في مدينة القصير قافلة طبية ناجحة يوم الثلاثاء، حيث قام الفريق الطبي بتقديم الخدمات الصحية لعدد يصل إلى 235 مواطنًا.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

وفقًا لرئيس مدينة القصير، اللواء إيهاب رشاد، فإن توفير الخدمات الطبية للمواطنين يعتبر أمرًا ضروريًا، وقد أكد على ضرورة توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنجاح القوافل الطبية في المدينة.

وقد أبدى المواطنون إعجابهم بالمبادرة الصحية، حيث تمكنوا من الحصول على الكشوفات الطبية الشاملة دون أي تكلفة مالية، مما ساهم في تعزيز الوعي الصحي وتحسين الحالة الصحية للمجتمع المحلي.

وأشار الفريق الطبي إلى أن القافلة الطبية شملت فحوصات شاملة وتقديم النصائح الطبية للمواطنين، مع التركيز على الوقاية والعلاج المبكر للأمراض المزمنة والشائعة في المنطقة.

يعتبر تنظيم هذه القوافل الطبية استمرارًا للجهود الرامية إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية في مدينة القصير، وتحقيق التوازن الصحي المطلوب لسكانها.