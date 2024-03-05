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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام سموحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الكابتن  علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الخامسة عشرة من الدوري  والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء  على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت تشكيلة المصري كلا من محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد طارق ، أحمد أيمن منصور  ، حسين السيد  لخط الدفاع ،  محمود حمادة ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، حسين فيصل ، فخر الدين بن يوسف كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

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فيما ضمت قائمة بدلاء المصري كل من عصام ثروت ، أحمد عيد ، عمرو سعداوي  ، حسن علي ، أمادو با ، يوسف الجوهري ،  سمير فكري ، غيلاس جناوي ، محمد الشامي

المصري النادي المصري خط الدفاع خط الوسط ستاد الجيش ببرج العرب صلاح محسن فخر الدين بن يوسف

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