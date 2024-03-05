بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، تراجع أسعار الزيت بنسبة تصل إلى 20% بالأسواق، موضحا، أن الشركات أعلنت قائمة أسعار الزيت والسمن لشهر مارس الجاري متضمنة انخفاضًا بلغت نسبته 20%.

أسعار الزيت والسمن

تراجع أسعار الزيت

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أسعار زيت كريستال والممتاز، وهلا وقلية، عافية ذرة، وعافية عباد، وعافية بلس، وسلايت ذرة، وسلايت عباد، وحلوة وهنادي، وكذلك سمن كريستال والهانم والساقية، وروابي، سجلت انخفاضًا بلغت معدلاته 20% لبعض المنتجات.

وتابع: تتراوح أسعار الزيت ذرة كريستال بحسب الوزن بين 95 و 415 جنيهًا، عباد كريستال بين 88 و 990 جنيهًا، زيت الممتاز بين 60 و 188 جنيها، هلا عباد بين 50 و 475 جنيهًا، وزيت قلية بين 60 و340 جنيهًا.

وبحسب القائمة المعلنة، سجل سعر عافية ذرة 800 مل سعر 100 جنيه، و 1.6 لتر 200 جنيهًا، و 2.2 لتر 265 جنيهًا، عافية بلس 0.800 لتر 95 جنيهًا، و 1.6 لتر 185 جنيهًا، و 2.2 لتر 285 جنيهًا، وعافية عباد سجل 88 جنيهًا لعبوة 0.800 لتر، و 233 جنيهًا لعبوة 2.2 لتر.

وسجل سلايت ذرة 86 جنيهًا لعبوة 0.75 لتر، و253 جنيهًا لعبوة 2.2 لتر، حلوة عبادة 4.5 لتر 425 جنيهًا، وحلوة 4.5 لتر 325 جنيهًا، وسجل هنادي 0.7 لتر 60 جنيهًا، بينما سجل 2.1 لتر 160 جنيهًا.

أسعار الزيت

أسعار الزيت والسمن

سجلت عبوة روابي "ظرف" 55 جرام 7.5 جنيهًا، 350 جرام 40 جنيهًا، وعبوة 0.700 كيلو تسجل 80 جنيهًا، و1.5 كيلو 155 جنيهًا، ونفس السعر لعبوة روابي قشطة جنة النويز يلندي.

وتسجل عبوة روابي جنة وقشطة 2.5 كيلو جرام، 250 جنيهًا، وعبوة 4.25 كيلو 407.5 جنيها، و11 كيلو جرام يسجل 100 جنيه للكيلو.

عبوة سمن كريستال أبيض وأصفر بحسب الوزن وعبوات الظرف والعبوات الأخرى تتراوح بين 7.5 و 1100 جنيه، كريستال زبدة بين 53 و 105 جنيهات، سمن الهانم أبيض وأصفر بين 7 و 405 جنيهات، سمن الساقية بين 70 و 135 جنيهًا.