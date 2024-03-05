عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

تراجع اسعار الزيت
تراجع اسعار الزيت

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، تراجع أسعار الزيت بنسبة تصل إلى 20% بالأسواق، موضحا، أن الشركات أعلنت قائمة أسعار الزيت والسمن لشهر مارس الجاري متضمنة انخفاضًا بلغت نسبته 20%.

ارتفاع أسعار السمن وزيت الطعام اليوم الخميس في الأسواق
أسعار الزيت والسمن

تراجع أسعار الزيت

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أسعار زيت كريستال والممتاز، وهلا وقلية، عافية ذرة، وعافية عباد، وعافية بلس، وسلايت ذرة، وسلايت عباد، وحلوة وهنادي، وكذلك سمن كريستال والهانم والساقية، وروابي، سجلت انخفاضًا بلغت معدلاته 20% لبعض المنتجات.

وتابع: تتراوح أسعار الزيت ذرة كريستال بحسب الوزن بين 95 و 415 جنيهًا، عباد كريستال بين 88 و 990 جنيهًا، زيت الممتاز بين 60 و 188 جنيها، هلا عباد بين 50 و 475 جنيهًا، وزيت قلية بين 60 و340 جنيهًا.

المخابرات الروسية: هجوم 7 أكتوبر "فشل مطلق" للموساد الإسرائيلي

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

وبحسب القائمة المعلنة، سجل سعر عافية ذرة 800 مل سعر 100 جنيه، و 1.6 لتر 200 جنيهًا، و 2.2 لتر 265 جنيهًا، عافية بلس 0.800 لتر 95 جنيهًا، و 1.6 لتر 185 جنيهًا، و 2.2 لتر 285 جنيهًا، وعافية عباد سجل 88 جنيهًا لعبوة 0.800 لتر، و 233 جنيهًا لعبوة 2.2 لتر.

وسجل سلايت ذرة 86 جنيهًا لعبوة 0.75 لتر، و253 جنيهًا لعبوة 2.2 لتر، حلوة عبادة 4.5 لتر 425 جنيهًا، وحلوة 4.5 لتر 325 جنيهًا، وسجل هنادي 0.7 لتر 60 جنيهًا، بينما سجل 2.1 لتر 160 جنيهًا.

للمستهلك.. ننشر أسعار زيت الطعام بالسوق المحلي | ABC Borsa | ايه بي سي بورصة
أسعار الزيت 

أسعار الزيت والسمن

سجلت عبوة روابي "ظرف" 55 جرام 7.5 جنيهًا، 350 جرام 40 جنيهًا، وعبوة 0.700 كيلو تسجل 80 جنيهًا، و1.5 كيلو 155 جنيهًا، ونفس السعر لعبوة روابي قشطة جنة النويز يلندي.

وتسجل عبوة روابي جنة وقشطة 2.5 كيلو جرام، 250 جنيهًا، وعبوة 4.25 كيلو 407.5 جنيها، و11 كيلو جرام يسجل 100 جنيه للكيلو.

عبوة سمن كريستال أبيض وأصفر بحسب الوزن وعبوات الظرف والعبوات الأخرى تتراوح بين 7.5 و 1100 جنيه، كريستال زبدة بين 53 و 105 جنيهات، سمن الهانم أبيض وأصفر بين 7 و 405 جنيهات، سمن الساقية بين 70 و 135 جنيهًا.

الزيت تراجع أسعار الزيت أسعار الزيت أسعار الزيت والسمن شعبة المواد الغذائية رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

رغم المقاطعة.. كوكاكولا ترفع أسعار منتجاتها في مصر.. مستند

ارتفاع أسعار زيت كريستال في الأسواق.. تفاصيل

توزيع سلال إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية في كفرالشيخ

لانسر كريستالة "كاملة أوتوماتيك" موديل 99 .. اعرف سعرها

عاجل.. الدولة تدعم لتر السولار بـ 5 جنيهات

طريقة عمل عدس بجبة مدمس| بأسهل الخطوات

سهلة وأحسن من الجاهزة| طريقة عمل طاسة الفراخ بالجبنة من مطبخ البلد|فيديو

أرخص و أحلى من المحلات| طريقة عمل أم علي

ترشيحاتنا

كيف تتعامل مع الصيام وتغيير مواعيد الدواء في رمضان؟.. أستاذة تغذية ترد

ماتت مقهورة.. بعد 6 أيام شقيقة طالبة العريش تفجر مفاجأة

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

مفاجاة سعر الدولار في الأسواق الآن فى مصر

المخابرات الروسية: هجوم 7 أكتوبر "فشل مطلق" للموساد الإسرائيلي

كلاكيت تاني مرة.. محمد رمضان خلف القضبان غدا في محكمة الجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

مناسب لجسمها.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في قطر

فيديو

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

مسلسلات رمضان 2024|طرح البرومو الرسمي لمسلسل "رحيل"

لمكافحة مرض خطير.. تعديل وراثي لحشرة مصرية لإنقاذ هذه الدولة

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ