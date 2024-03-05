المدارس المصرية اليابانية تعلن مواعيد الدراسة في رمضان 2024 | تفاصيل

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الدراسة في رمضان 2024، موضحة مواعيد الحضور والانصراف في المدارس المصرية اليابانية خلال شهر رمضان المبارك للمرحلتين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية لجميع الصفوف الدراسية.

مواعيد الدراسة في رمضان

وأكدت المدارس المصرية اليابانية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن مواعيد الدراسة في رمضان 2024 تتمثل فيما يلي :

- رياض الأطفال : موعد الحضور 7:45 صباحا - موعد الانصراف 1:20 ظهرا

- المرحلة الابتدائية : موعد الحضور 7:45 صباحا - موعد الانصراف 1:30 ظهرا

وأعلن عدد من المدارس عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مواعيد الدراسة في رمضان 2024 ، وذلك بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم المقرر بدؤه بعد أيام قليلة .

وبناء على مواعيد الدراسة في رمضان 2024 المعلنة في المدارس ، تقرر تعديل زمن الحصص الدراسية وموعد حضور انصراف الطلاب وانتهاء اليوم الدراسي لينتهي اليوم الدراسي في رمضان في موعد مبكر عن الايام العادية.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة ، خبر يزعم تقليل عدد أيام الدراسة في شهر رمضان 2024 ورفع الغياب من المدارس.

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال بشأن تقليل عدد أيام الدراسة في شهر رمضان 2024 ورفع الغياب من المدارس طوال الشهر الكريم.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الإجراءات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، مؤكدًا العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، كما شدد على تكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال اليوم الدراسي، موجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، من خلال اختيار أفضل المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بالمدارس المجهزة بكل إدارة تعليمية والتي تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، فضلًا عن السماح بحرية اختيار الطلاب للمعلمين.