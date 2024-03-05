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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بملابس البحر .. شاكيرا تظهر عبر إنستجرام بإطلالة مثيرة |شاهد

شاكيرا
شاكيرا

تملك نجمة البوب الكولومبية "شاكيرا" ذوقًا رفيعًا، جعلها تختار أزياءها بعناية فائقة؛ لتعكس أناقتها في مختلف إطلالاتها، وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.


وظهرت النجمة الكولومبية فى البحر بإطلالة مثيرة عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء قضاء عطلتها، حيث نالت إعجاب المئات من متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


 

وانفصلت شاكيرا (45 عامًا) عن بيكيه نجم برشلونة الإسباني (35 عامًا) في يونيو 2022، بعد علاقة استمرت 12 عامًا، أثمرت عن ابنين، هما ساشا (10 أعوام)، وميلان (7 أعوام).

آخر أعمال شاكيرا

أطلقت المطربة الكولومبية شاكيرا أغنية مؤخرًا تسخر فيها من شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه، وذلك بعد أن تم الإعلان عن انفصالهما في يونيو الماضي. 

 

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IMG_٢٠٢٤٠٣٠٥_٠٢٠٧١٨

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