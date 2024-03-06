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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

340 مسجدًا لأداء التراويح و9 مساجد للاعتكاف خلال رمضان بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن استعدادات مساجد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال إطلاق حملة لتنظيف شامل وإعمار بيوت الله، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ هانى  السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتأهيل المساجد وتجهيزها لاستقبال شهر الصيام، مشيرًا إلى أنها ستستمر على مدار شهر رمضان المبارك. وتشمل الحملة عدة مراحل منها: النظافة الدورية للمساجد، وتنظيف أسطحها وإصلاح مزاريب تصريف مياه الأمطار.

وأشار السباعي إلى أنه تم تكليف مديري الإدارات الفرعية والمفتشين بالمشاركة الفعَّالة في تنفيذ الحملة، بهدف حماية وصيانة بيوت الله والحفاظ على نظافتها وتأهيلها لاستقبال المصلين في شهر الخير والبركة. وأكد أن الحفاظ على النظافة يعد مطلبًا شرعيًا، وأن المساجد يجب أن تكون مثالًا للنظافة والجمال، حيث تعتبر عنوانًا للروحانية والتقوى.

وكشف الدكتور هانى السباعى  وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن المديرية استعدت لشهر رمضان المبارك بالأنشطة الدعوية، إذ تم الانتهاء من الإعداد لملتقى الفكر الاسلامى عام 1445ه- 2024م الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وسيُحاضر في الملتقي نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

يذكر أن مديرية أوقاف البحر الأحمر خصصت عددا من المساجد بنطاق المحافظة، لأداء صلاة التروايح حيث تم تخصيص 340 مسجدا لأداء صلاة التراويح وتخصيص 163 مسجدا للتهجد و9 مساجد للاعتكاف.

صلاة التراويح البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر

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