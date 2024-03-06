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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش عمل جراحية بمستشفى المعبر بطب قنا تمهيدًا لانعقاد مؤتمر المسالك البولية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب جامعة جنوب الوادي، أن قسم المسالك البولية والتناسلية بمستشفى المعبر بقنا، شهد إقامة ورشة العمل تحت عنوان "مناظير وجراحات المسالك البولية للأطفال" بقسم المسالك، وذلك برئاسة الدكتور جمال عبدالحميد، رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية، وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب، وبحضور الدكتور حجاجي منصور، مدير عام مستشفيات الجامعة، والدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا.

 

وأوضح  الدكتور جمال عبدالحميد، رئيس قسم المسالك البولية أن ورشة العمل، تضمنت إجراء العديد من جراحات ومناظير المسالك البولية للاطفال، ومنها استخدام منظار البطن الجراحي في حالات إنزال وتثبيت الخصية المعلقة بواسطة الدكتور مصطفى عبدالرازق، وتفتيت واستخراج حصوات الكلى بمنظار الكلي الأطفال ومنظار الحالب المرن، بواسطة الدكتور عمر الصغير.

 

 ومن الجدير بالذكر أنه سيتم استكمال المؤتمر لمدة 4 أيام في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في أحد الفنادق السياحية، بحضور لفيف من أطباء وأساتذة المسالك البولية في الجامعات المصرية والعالمية.

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