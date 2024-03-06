شوبير يكشف حقيقة توقيع الأهلي مع النجم التونسي محمد بن رمضان

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة توقيع الأهلي مع النجم التونسي محمد بن رمضان.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “لا أساس لهذا الأمر من الصحة واللاعب مرتبط بعقد مع ناديه المجري حتى ٢٠٢٦”.

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.