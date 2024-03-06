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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل توافق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة| تفاصيل

مستوطنات إسرائيلية
مستوطنات إسرائيلية

قالت القناة "13" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن مجلس "التخطيط الأعلى" في دولة الاحتلال الإسرائيلي صادق على إقامة 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة معظمها في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وذلك في خضم الحرب على قطع غزة.

وبحسب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريش، تمت الموافقة على ما مجموعه 18.515 وحدة استيطانية في العام الماضي في الضفة الغربية.

وتأتي الموافقة بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية الشهر الماضي أن مسؤولي المستوطنات يروجون لعقد مجلس التخطيط الأعلى، من أجل تسريع المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية وعلى الرغم من استمرار الحرب والتوترات المتزايدة.  

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قرار المصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة جاء بعد الهجوم الذي وقع في مستوطنة "معاليه أدوميم" الشهر الماضي.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية يأتي هذا القرار على الرغم من معارضة الولايات المتحدة - وعلى الرغم من احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة إحباط إدارة الرئيس جو بايدن تجاه إسرائيل ، التي تعرب بالفعل عن انتقادات متزايدة لها في أعقاب استمرار الحرب في غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت تقارير إسرائيلية أن الولايات المتحدة تدرس سبل المضي قدماً في إنشاء دولة فلسطينية على الرغم من معارضة بنيامين نتنياهو، وأنها تدرس أيضاً إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأدت التقارير حول هذه الخطوة إلى تبني الكنيست الإسرائيلي قرار ضد الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية دون مفاوضات مع إسرائيل.

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