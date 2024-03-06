تكليفات عاجلة من وزير الزراعة إلى مسئولي القطاع بالمحافظات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الخامس عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر مارس ٢٠٢٤، التي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان".

وجاء العدد الجديد بعنوان: صادراتنا الزراعية عابرة للقارات، حيث سلط العدد، الضوء على الطفرة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية مؤخرا، فضلا عن استراتيجية الدولة المصرية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، التي استعرضها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.



كما يكشف هذا العدد عن بعض الرسائل المهمة والتكليفات العاجلة من وزير الزراعة الى مسئولي القطاع الزراعي بالمحافظات، فضلا عن اطلاق النسخة الخامسة لمعرض خير مزارعنا لأهالينا، الذي تستمر فعالياته لنهاية شهر رمضان المبارك.

ويتناول العدد في ملف خاص جهود الدولة لتطوير مراكز تجميع الألبان، وقصة نجاح يرويها أحد الشباب المستفيدين من المبادرة.

كما يقدم أيضا اهم التوصيات الفنية للمزارعين خلال شهر مارس، كذلك ملف حول الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات الزيتون.

وبمناسبة شهر رمضان المبارك، يتضمن العدد ملفا خاصا بهذه المناسبة، وابرز العادات والطقوس المصرية في رمضان، فضلا عن روشتة غذائية لصحة الصائمين باقلام خبراء التغذية.

كما يحتفل العدد بيوم الشهيد وذكرى الجنرال الذهبي "عبد المنعم رياض"، وبمناسبة يوم المرأة يقدم صفحات في حياة أم المصريين "صفية زغلول".

وحوار هذا العدد مع مدحت العمدة مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة، الذي أكد فيه ان: هناك توجيهات من وزير الزراعة بسرعة انجاز القضايا والأحكام وإعطاء كل ذي حق حقه.