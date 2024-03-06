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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 16جهة.. سياحة وفنادق الإسكندرية تنظم ملتقى للتوظيف

نظمت كلية السياحة والفنادق ملتقى توظيفي لطلاب السنة النهائية وخريجي الكلية، في مقر الكلية، بمشاركة 16 شركة في مختلف التخصصات السياحية والفندقية (3 مطاعم ـ 7 شركات سياحية ـ 6 فنادق عالمية)، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة.

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ومن جهتها، قالت الدكتورة عبير عطية عميد الكلية، إن الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل لخريجي الكلية، حيث تحرص الكلية على بناء شراكات مع الشركات والكيانات الكبرى العاملة فى مجال السياحة والضيافة.

وأضافت أن الملتقى يعمل على تعريف الطلاب بنوعية المهارات والقدرات المطلوبة في سوق العمل.

وأشارت الدكتورة دينا عز الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يوفر فرص عمل، وتدريبا لطلاب الفرقة الرابعة، كما يوفر فرص تدريب صيفي لطلاب الفرقة الثالثة، خاصةً برنامج «إدارة السياحة والضيافة والتراث»؛ تمهيدا لاختيار عدد منهم لتوظيفهم.

أشرَفَ على تنظيم الملتقى، الدكتورة سمر القصراوي، القائم بعمل رئيس قسم الدراسات السياحية والمدير التنفيذي للبرامج الخاصة بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب والخريجين، وممثلي كبرى الشركات السياحية، وسلاسل الفنادق العالمية والمطاعم.

الاسكندرية الخطة الاستثمارية الدراسات السياحية السياحية والفندقية الدكتور عبد العزيز قنصوه السياحة والفنادق الكيانات الكبرى المدير التنفيذي

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