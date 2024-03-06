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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشريف : البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف شرقي الإسكندرية

إعادة رصف ١٠ شوارع
إعادة رصف ١٠ شوارع بالمنتزه

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف لهذا العام ب10 شوارع  في أحياء وسط ومنتزه أول، يأتي هذا استجابة لمطالب المواطنين الخاصة برفع كفاءة رصف الطرق بالمحافظة.

مؤكدًا 

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وكلف محافظ الإسكندرية؛ المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالبدء فورًا في رصف الطرق الرئيسية التي كثرت الشكوى بشأنها من قبل المواطنين، لافتًا إلى أنه تم البدء في رصف 7شوارع بنطاق منتزه أول وهي (شارع مصطفى كامل - وشارع ١٦ فرعون ( عزبة الشامى)- وشارع ابن عقيل من شارع شركة البلاستيك حتى شارع الجلاء - وأمين خيرت الغندور- وسامى رؤوف - وفاروق عبد الوهاب - وشارع ١ نوفل).

ومن جانبها؛ أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه تم البدء في رصف 3 شوارع بنطاق حي وسط وهما (شارع حداد - وشارع فرح- وشارع المدرسة السويسرية)؛ مضيفة بأنه تم البدء في رصف الشوارع الحيوية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين لتسهيل حركة المرور تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك.

الاسكندرية الأمن والسلامة الخطة الاستثمارية الشوارع الحيوية السيولة المرورية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تسهيل حركة المرور حركة المرور رفع كفاءة الطرق شهر رمضان المبارك شارع مصطفي كامل

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