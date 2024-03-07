أمريكا: تذليل العقبات أمام وقف النار في غزة ليس مستحيلاً

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن العقبات، التي تعترض المحادثات الرامية لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لا تستعصي على الحل، وأن من الممكن التوصل إلى اتفاق.

وذكر ميلر، خلال مؤتمر صحفي، أن إسرائيل طرحت اقتراحًا مهمًا على الطاولة، وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن العقبات ليست عصية على الحل، وأن من الممكن التوصل إلى اتفاق (...) لذا سنواصل الضغط من أجل تحقيق اتفاق".

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان يوافق على توصيف المحادثات بأنها وصلت إلى طريق مسدود، قال ميلر "إنها مستمرة".

ورداً على سؤال عن مدى توافر أي خطة بديلة للولايات المتحدة، إذا انهارت محادثات وقف إطلاق النار، قال ميلر إن واشنطن تعمل على التوصل إلى اتفاق هدنة. وأضاف: "ندفع نحو خاتمة ناجحة لهذه المحادثات".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن 250 شاحنة مساعدات دخلت غزة الثلاثاء من معبري رفح وكرم أبو سالم الحدوديين. وأضاف أنه حدث بعض التحسن في توزيع المساعدات لكنها ما زالت غير كافية.

وتابع: "يتعين علينا أن نشهد زيادة كبيرة فيما يدخل إلى غزة من مساعدات، ليس عبر رفح وكرم أبو سالم فقط، لكن يتعين أن نراها تمر عبر معبر في الشمال، وأوضحنا تماماً لحكومة إسرائيل أن هذا ما نتوقعه".