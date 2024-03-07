قبل نهائي كأس مصر ... شاهد سهرة تجمع مجلس إدارة الزمالك والأهلي

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني صورة لأعضاء مجلس إدارة الزمالك والأهلي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وعلق مجدي عبد الغني علي الصورة كاتبا : مجلس إدارة الزمالك والأهلي في سهرة جميلة قبل مباراة نهائي كأس مصر بالرياض .

وتقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.