الجيش السوري يتصدي لهجمات إرهابية لتنظيم جبهة النصرة



تصدت وحدات الجيش العربي السوري لمحاولة مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي التسلل والهجوم على نقاط عسكرية على خطوط التماس في جبل الزاوية جنوب إدلب.

وقضت عناصر الجيش السوري على أكثر من 20 إرهابي من جنسيات أجنبية.

وبحسب وسائل إعلام سورية فقد عُرف من القتلى:. أبو البراء المغربي أبو حذيفة المغربي أبو قتادة الفرنسي

استهداف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع تنظيم أنصار التوحيد الإرهابي في محيط بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر “الدفاع الوطني السوري ” وإصابة 16 آخرين وفقدان أكثر من 50، في الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد محاصرتهم في المنطقة، أثناء جمع مادة “الكمأة”.