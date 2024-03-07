انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات للصيانة

شهدت عدة مناطق جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، انقطاعًا للتيار الكهربائي لمدة تصل إلى 5 ساعات، حيث تم قطع التيار عن مناطق: سينزو مول، قرية الجنجل، قرية مورنينج ستار، قرية الدولفين، قرى سهل حشيش، ومحطة فودافون بالكيلو 9 بالغردقة.

وأعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن هذا الانقطاع يأتي في إطار إجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية التي تغذي تلك المناطق السبع، حيث من المقرر استمرار فصل التيار لمدة 5 ساعات بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

وأوضح المركز أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان استمرارية توفير الطاقة الكهربائية بجودة عالية للمواطنين، من خلال إجراء الصيانة اللازمة، والتي تسهم في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية ومنع حدوث أي عطل غير متوقع.

وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين في تلك المناطق توخي الحيطة والحذر خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، والتعاون مع فرق الصيانة لضمان سلامتهم وسلامة العمليات الصيانية.