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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والزمالك| مفاجآت في التشكيل المتوقع لقمة نهائي كأس مصر.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الاعلامي أحمد شوبير، عن توقعاته للتشكيل النهائي للأهلي والزمالك فى نهائي كأس مصر.

وقال خلال برنامجه الاذاعي: “محمد صبحي بنسبة ٩٥٪؜ حارس مرمى الزمالك، وعمر جابر وحسام عبد المجيد، المثلوثي، دونجا، روقا او محمد شحاتة ”. 

وتابع: “عن الأهلي محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول، مروان عطية، وكوكا وامام عاشور، بيرسي تاو والشحات وكهربا بديل عنهم”. 

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

لقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.

احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير التشكيل المتوقع امام عاشور نهائي كأس مصر

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