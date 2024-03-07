درع من الذهب الخالص مكأفاة تنتظر بطل كأس مصر بالرياض

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن مكافأة بطل نهائي كأس مصر من موسم الرياض.

وكتب عبر فيسبوك: "مصنوع من الذهب الخالص الدرع المقدم من موسم الرياض للفائز ببطولة كأس مصر 2023".

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة غدا الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

لقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.