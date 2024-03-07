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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الخميس.. خصم 5000 جنيه على موبايل OnePlus الجديد وكمان مثلهم هدية

عرض الخميس..خصم 5000
عرض الخميس..خصم 5000 جنيه على موبايل OnePlus الجد

بعد إطلاق ساعة OnePlus Watch 2 وتوفرها في الولايات المتحدة، تقدم الشركة الآن بطاقة هدية بقيمة 100 دولار أي ما يعادل تقريبا 5000 جنيه مصري عند شراء هاتف OnePlus 12R.

 يمكن للمستخدم الحصول على كود خصم بقيمة 100 دولار أي ما يعادل تقريبا 5000 جنيه مصري على أمازون الولايات المتحد  بمجرد شراء الهاتف الذكي مقابل 499 دولارًا. 

بعبارة أخرى، فهو خصم بقيمة 100 دولار بالإضافة إلى سعر التجزئة، حيث تم طرح الهاتف الذكي في الولايات المتحدة الشهر الماضي بسعر 599 دولارًا، ومع خصم بقيمة 100 دولار وبطاقة هدية بقيمة 100 دولار سيقف سعر الهاتف عليك ب 400 دولار فقط.

 

تفاصيل عرض OnePlus 12R

 

يعتبر هاتف OnePlus 12R خيارًا جيدًا مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى التي تقل قيمتها عن 500 دولار. لكونه هاتفًا مفتوحًا، يمكن للمستخدم استخدام أي شبكة اتصال دون أي خطط شهرية باهظة الثمن. نوصيك بالحصول عليه في أقرب وقت ممكن، حيث لا توجد معلومات حول موعد انتهاء العرض. 

 

تم إطلاق الهاتف الذكي في البداية بسعر 600 دولار، ولكنه انخفض إلى 500 دولار، وبطاقة الهدية الحالية بقيمة 100 دولار، يصبح سعره الفعلي 400 دولار.

 

ما هي مميزات هاتف OnePlus 12R؟

 

أطلقت OnePlus هاتف OnePlus 12R عالميًا في يناير ، حيث قدمت بعض المفاجآت الجيدة.

 يتميز بشاشة AMOLED كبيرة مقاس 6.78 بوصة مع حماية Gorilla Glass Vitus 2. توفر الشاشة دقة 1.5 كيلوبايت، وسطوع 4500 شمعة، ومعدل تحديث 120 هرتز لتجربة سلسة. يحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X ومساحة تخزين UFS 3.1 / UFS 4.0.

 الهاتف الذكي مدعوم بمواصفات عالية الب المواصفات والبرامج الأحدث، أي OxygenOS 14 المستند على نظام التشغيل Android 14.

مقابل 400 دولار، يوفر هاتف OnePlus 12R كاميرا خلفية ثلاثية تتميز بمستشعر Sony IMX890 الأساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع 8 ميجابكسل، ووحدة كاميرا ثلاثية ماكرو 2 ميجابكسل. يوجد في الأمام كاميرا أمامية 16 ميجابكسل للصور السيلفي.

 فيما يتعلق بالاتصال، يشتمل الهاتف الذكي على جهاز إرسال IR و NFC و هيكل مصنف بـ IP65.

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